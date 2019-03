Curatoren: Ruwaard failliet door meerdere oorzaken

Niet één persoon of instantie is verantwoordelijk voor de ondergang van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in juni 2013. Volgens de curatoren, die het faillissement afhandelen, zijn er meerdere redenen waarom het Spijkenisser ziekenhuis omviel. Dat schrijven zij in hun eindverslag van het feitenonderzoek.

Een slecht imago, een slechte samenwerking tussen specialisten en de raad van bestuur, nieuwe plannen die geld kostten maar niets opleverden, lagere inkomsten én de sluiting van de afdeling cardiologie. Al deze factoren noemen de curatoren Henri Bentfort en Martijn Vermeeren bepalend.

Tot 2010 was het Ruwaard financieel gezond. Maar volgens de curatoren was er intern te veel gedoe tussen specialisten en de raad van bestuur. Ook was er onvoldoende aandacht voor de relatie met de huisartsen in de regio. Die kozen er daarom lang niet altijd voor om hun patiënten naar het Spijkenisser ziekenhuis te sturen, dat daardoor inkomsten misliep.

Frits van den Broek trad in 2011 aan als nieuwe directeur van het Ruwaard. Hij hoopte met onder meer extra bedden, personeel en apparatuur meer omzet te behalen. Dat lukte niet en het ziekenhuis sloot 2012 af met een verlies 5 miljoen euro.

Nekslag

De sluiting van de afdeling cardiologie in november 2012 was volgens de curatoren de nekslag. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat er in het Spijkenisser ziekenhuis, meer dan elders, patiënten aan hartfalen overleden. De nieuw aangetreden bestuurder, Van Zoelen, informeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op advies van de IGZ werden de drie cardiologen geschorst.

Volgens de curatoren blijkt uit alle rechtszaken die over de sluiting werden gevoerd, dat de maatregel van de minister deugde. Weliswaar is later vastgesteld dat de schorsing per 17 december 2012 had moeten worden opgeheven, maar volgens de curatoren had dat het tij niet kunnen keren.



De sluiting van de afdeling cardiologie, die in elk ziekenhuis een essentiële rol speelt, betekende dat de inkomsten met twintig procent verder terugliepen. De curatoren hebben berekend dat het Ruwaard in die eerste maanden van 2013 tot het faillissement in juni van dat jaar een verlies van ruim 8 miljoen euro maakte.

In dezelfde periode eisten zorgverzekeraars terugbetaling van eerdere voorschotten op. De financiële situatie werd daardoor nog slechter. Pogingen voor een warme doorstart van het Ruwaard strandden. De andere regionale ziekenhuizen, zoals het Maasstad, hadden belangstelling. De schulden schrikte de leiding van die ziekenhuizen af. Andere geïnteresseerden kwamen niet tot een akkoord.

Financiën

De curatoren zijn nog bezig met de afhandeling van het faillissement. Dat komt door een aantal lopende rechtszaken. De totale schuld bedroeg tientallen miljoenen euro's. Door het faillissement verloren ruim zeshonderd medewerkers hun baan. De medisch specialisten zagen honderdduizenden euro's verdampen.



SMC

Het ziekenhuis heet tegenwoordig Spijkenisse Medisch Centrum. Het wordt geëxploiteerd door het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Na een lastige start gaat het inmiddels financieel goed met het SMC.