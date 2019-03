Verhuisperikelen Dordtse sportclubs duren voort

De voorzitters van de drie sportclubs, die van de gemeente Dordrecht zouden moeten verhuizen, zien het nieuwste plan van sportwethouder Marco Stam niet zitten. Het gaat om korfbalclub Movado, tafeltennisclub TTVD en de voetballers van VV Dubbeldam.

Stam wil dat Movado en TTVD naar de sporthal De Dijk gaan. Daar zitten ook al de volleyballers van NextVolley. VV Dubbeldam zou in het nieuwe plan een eigen andere accomodatie krijgen, centraal op het sportcomplex Schnenkeldijk.

Korfbalclub Movado is nog het meest positief over de plannen. "Het gaat de goede kant op, maar er is nog veel onduidelijk en dan doel ik op belangrijke zaken", zegt voorzitter Erik Hoffman.

"Een eigen accommodatie zien alle Dubbeldammers natuurlijk wel zitten", zegt VV Dubbeldam-voorzitter Arie in 't Veld. "Maar van het geld dat we krijgen, kunnen we niet bouwen wat we nu al hebben."

Mike Schram van tafeltennisclub TTVD wijst het plan totaal af. "We pleiten al jaren voor een eigen onderkomen. Nu worden we bij andere clubs gestopt en mogen daar dan een paar uurtjes de zaal huren. Onacceptabel."

Gedachte loslaten

"Ik snap ook niet waarom we jarenlang met z'n drieën moesten werken aan één gezamenlijke accommodatie en die gedachte nu ineens is losgelaten", zegt In 't Veld namens de voetbalclub. "Als er bij de gemeenteraadsvergadering van 26 maart weer geen geld op tafel komt voor een fatsoenlijk plan, gaan we onze huidige accommodatie opknappen. Dat plan ligt al klaar."

Ook de andere clubs zien zichzelf niet zo snel verhuizen. "De afkoopsom van ons huidig onderkomen is voor ons ook zeker nog een punt. Wij zitten nog wel even aan de Patersweg", verwacht Hoffman.

Schram denkt op sportpark Corridor, waar buurman OMC onlangs wel vertrokken is, de hakken ook juridisch stevig in het zand te kunnen zetten: "We hebben hier nog een huurovereenkomst voor elf jaar."