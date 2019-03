Geen integriteitsonderzoek naar raadslid Eskes vanwege lekken

Raadslid Christine Eskes (CDA) die een presentatie over het Schiekadeblok deelde met de pers heeft de gedragsregels voor raadsleden hiermee niet overtreden. Dat concluderen Jozias van Aartsen en Wim Voermans, die onderzoek deden naar hun lek.

Volgens de onderzoekers wist Eskes op het moment dat ze de presentatie, die ze van voormalig wethouder Visser kreeg, deelde met RTV Rijnmond niet dat het om een mogelijk vertrouwelijk of geheim stuk ging. De onderzoekers noemen het zorgvuldig dat toen Eskes hoorde dat het mogelijk wel om een geheim stuk ging, dit aan burgemeester Aboutaleb heeft laten weten.

Dinsdag concludeerde onderzoeksbureau Strated Consulting dat het niet om een geheim of vertrouwelijk stuk gaat en daarmee is de kous af, vinden Van Aartsen en Voermans. "Er is geen reden voor verder onderzoek naar integer handelen van mevrouw Eskes", schrijven ze. Daarom adviseren ze geen verder onderzoek te doen naar raadslid Eskes.

Reactie Eskes

Eskes reageert opgelucht: "Ik ben er blij mee dat er geen aanwijzingen zijn dat ik niet integer gehandeld zou hebben." Wel betreurt ze de gevolgen van haar handelen. "Die is mede aanleiding geweest voor de commotie van de afgelopen weken. Hierdoor zijn anderen ten onrechte in een verkeerd daglicht komen te staan. Wat mij betreft ga ik nu dan ook weer aan de slag voor Rotterdam."

Eskes gaat dus door als raadslid. Ze zal niet meer het woord voeren over het dossier Schiekadeblok. Dat neemt haar college René Segers over.