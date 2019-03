OM eist verbod op motorclub Hells Angels

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank woensdag gevraagd om een verbod op motorclub Hells Angels in Nederland. Volgens het OM voeren de Hells Angels een structurele gewapende strijd met andere motorclubs zoals Bandidos, Satudarah, Mongols en andere clubs.

De geweldscultuur van Hells Angels en soortgelijke clubs leidt volgens het OM tot een eindeloze geweldspiraal. In Nederland zijn al meerdere mensen ernstig mishandeld, neergestoken of beschoten in de strijd tussen Hells Angels MC en andere motorbendes. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een vol restaurant in Rotterdam in 2016.

In de afgelopen jaren zijn daarnaast in woonwijken van verschillende gemeenten handgranaten gelegd en branden gesticht. Ook gewone burgers worden met regelmaat slachtoffer van ernstig geweld door leden van Hells Angels MC, bijvoorbeeld op een festival in Noord-Holland in 2016.

Afzonderlijk beoordeeld

De advocaten van de Hells Angels zijn van mening dat alle lokale afdelingen van de Hells Angels, die onafhankelijke clubs vormen, afzonderlijk moeten worden beoordeeld.

De rechtbank Midden-Nederland heeft aangegeven van plan te zijn om op woensdag 29 mei uitspraak te doen.