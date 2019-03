Feyenoord met Clubhuis terug naar de geboortegrond

"Toen ik hoorde over Clubhuis Feyenoord, heb ik meteen naar de club gebeld. Ik ben zo trots dat Feyenoord hier in mijn wijk komt", zegt een jongetje op het rood-witte springkussen. Woensdagmiddag opent Feyenoord zijn sociaal-maatschappelijke clubhuis op historische grond: het Afrikaanderplein.

Met Clubhuis Feyenoord wil de voetbalclub bijdragen aan het verbeteren van het leven in de Afrikaanderwijk. Ongeveer de helft van alle kinderen groeit er op in in armoede. De wijk is de armste van Rotterdam. Feyenoord gaat huiswerkbegeleiding bieden en activiteiten als sportles organiseren.

De feestelijke opening trekt veel nieuwsgierige buurtbewoners. De deur moet openstaan. Die boodschap komt op springkussen in ieder geval goed over. "Ik ga hier zeker mijn huiswerk maken!"

De keuze voor de Afrikaanderwijk is niet toevallig. Het gelijknamige plein is de grond waar de club in de begindagen zijn wedstrijden speelde, de plek van het eerste stadion. Feyenoord keert dus terug naar de plek waar het allemaal begon. Neem daarbij de uitdagingen van de wijk waar de club een bijdrage in kan leveren en de keuze is logisch.

De club hoopt dat de naam aantrekkingskracht uitoefent op de bewoners. Rotterdam-Zuid verslaggever Maurice Laparlière: "Op een school in de buurt zag ik de kleuters eens spontaan 'hand in hand' aanheffen. Er zat daar geen Pietje of Marietje in de klas. De naam Feyenoord gaat door alle culturen."

Ook RTV Rijnmond krijgt een redactieplek in Clubhuis Feyenoord. Hoofdredacteur Ib Haarsma: "Er gebeurt veel op Zuid. We willen er zijn en niet alleen voor een schietpartij of een vervelende gebeurtenis. Dankzij het clubhuis zitten we echt in de haarvaten van Zuid."