'Varend Corso moet ook door Rotterdam varen'

De organisatie van het Varend Corso wil op termijn ook door Rotterdam varen. Dat heeft de nieuwe voorzitter, Rob Baan, laten weten.

Het corso gaat nu onder meer door het Westland, Schipluiden, Maassluis, Delft en Vlaardingen. Dat wil Baan gaan uitbreiden naar Den Haag en Rotterdam. "We moeten laten zien wat we in Westland doen om al die mensen in de steden te voorzien van gezonde producten", zegt Baan.

De nieuwe voorzitter, die het stokje overneemt van Pleun van der Ende, wil daarnaast meer interactie tussen de bezoekers op de kade en de mensen op de boten. "Eigenlijk zou het corso drie dagen lang door één groot feest moeten varen. Dat is een mooi streven en daar gaan we met die hele grote club van vrijwilligers hard aan werken."

Het corso is elk jaar in de zomer. De boten, met bloemen en planten in de hoofdrol, worden uitgebreid versierd. Afgelopen jaar waren er vijfhonderdduizend kijkers langs de kant van het water.

Dit jaar is het Varend Corso op 2, 3 en 4 augustus.