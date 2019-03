Feyenoord en RTV Rijnmond openen nieuw clubhuis op Zuid

Feyenoord en RTV Rijnmond hebben woensdagmiddag een nieuw clubhuis geopend. 'Clubhuis Feyenoord' staat op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Hiermee keert Feyenoord terug naar de plek waar het 110 jaar geleden begon.

'Clubhuis Feyenoord' is een plek voor wijkbewoners om binnen te stappen en elkaar te ontmoeten. RTV Rijnmond en Humanitas nemen, naast Feyenoord, ook plaats in het clubhuis. "Gezamenlijk kunnen we aandacht geven aan de uitdagingen die er zijn op Zuid", zei Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond.

Bij de opening waren onder andere de wethouder van volksgezondheid, zorg en sport Sven de Langen en algemeen directeur van Feyenoord, Jan de Jong, aanwezig.