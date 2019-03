Reacties op komst Stam: 'Geweldige naam, maar als trainer weinig ervaring'

Rob Jacobs reageert geschrokken op de komst van Jaap Stam naar Feyenoord. ''Stam is een geweldige naam. Hij is een heel grote speler geweest, een international, maar als trainer heeft hij een heel klein lijstje'', aldus de voormalig voetbaltrainer over de geringe ervaring van Stam als hoofdtrainer.

Sportjournalist Emile Schelvis noemt de keuze voor Stam 'redelijk opportuun'. ''Ik vraag me af of Feyenoord ook bij hem was uitgekomen als hij nog in de wachtkamer na Reading had gezeten.''

Stam stond in het verleden aan het roer bij Jong Ajax en Reading. Met de Engelse club dwong hij twee jaar geleden bijna promotie af naar de Premier League. De beslissingswedstrijd tegen Huddersfield Town werd destijds verloren en daardoor bleef de club in de Championship. In het seizoen daarop raakte Stam veel spelers kwijt en waren de resultaten wisselvallig.

Momenteel is de voormalig speler van o.a. Manchester United en AC Milan hoofdtrainer bij PEC Zwolle. Daar kende de Kampenaar een uitstekende start met drie overwinningen op rij. Van de laatste drie duels verloor hij er twee en speelde hij er een gelijk.

