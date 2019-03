Deel dit artikel:













Nederlands Deltagebied meest duurzame natuurbestemming ter wereld Goeree-Overflakkee. Foto: Green Destinations

Het Nederlands Deltagebied dat in Goeree-Overflakkee, Veere, Westvoorne en Schouwen-Duivenland ligt, is verkozen tot meest duurzame natuurbestemming ter wereld. De verkiezing werd gehouden op een grote toerismebeurs in Berlijn.

De prijs van de beurs Green Destinations is woensdag in ontvangst genomen door de burgemeesters van de vier gemeenten. Andere finalisten voor de prijs 'Best of Nature' waren Lake Tahoe in Amerika en Sani Isla in Ecuador. Bij de verkiezing is gekeken naar bestemmingen die voor toeristen aantrekkelijk zijn, hun ligging, omgeving en of ze veel aan duurzaamheid doen. Het Nederlands Deltagebied staat bekend om het schone zwemwater. Er komen onder meer zeehonden, bruinvissen, herten, flamingo’s en allerlei bijzondere vogels voor. Beste stranden Het kustgebied van Goeree-Overflakkee en Westvoorne viel al eerder in de prijzen bij Green Destinations. Vorig jaar ontvingen de twee gemeenten de prijs voor beste en meest duurzame stranden ter wereld.