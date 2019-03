Deel dit artikel:













Grootste schip ter wereld even in Rotterdam

De Pioneering Spirit is weer even terug in zijn thuishaven Rotterdam. Woensdag kwam het grootste constructieschip ter wereld aan in de Prinses Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte.

Het schip is net terug van een klus in de Baltische Zee en is nu in Rotterdam als voorbereiding op werkzaamheden in de Noordzee. Er zal voedsel worden ingeslagen en ook worden er materialen aan boord gebracht. Het schip is 382 meter lang en 124 meter breed en kan als enige vaartuig ter wereld

complete boorplatforms in één keer uit zee tillen en vervoeren. Ook heeft de Pioneering Spirit een 'lasfabriek' aan boord, waar 24 meter lange pijpstukken aan elkaar gesmeed kunnen worden.