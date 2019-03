Jan de Jong over komst Stam: 'Statuur en uitstraling passen bij Feyenoord'

Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, is blij met de komst van trainer Jaap Stam. ''Hij heeft een statuur en de uitstraling die passen bij Feyenoord'', zegt hij voor de camera van RTV Rijnmond.

Feyenoord maakte woensdag officieel bekend dat Stam de opvolger is van Giovanni van Bronckhorst, al meldt De Jong dat beide partijen er al langer uit zijn. Na een paar goede gesprekken was er snel een klik tussen Stam en Feyenoord. ''Jaap is no-nonsense trainer die onze mogelijkheden en vooral ook onze onmogelijkheden accepteert.''

Over dat laatste vult De Jong aan: ''We gaan de komende jaren vol op onze eigen jeugd.''

Verslaggever Jesse van Someren praat met De Jong over Stam en het nieuwe clubhuis van Feyenoord op Rotterdam-Zuid.