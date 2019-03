Toevallig geluid leidt tot kilo's hennep

Agenten hebben niet alleen goede speurneuzen, maar ook speuroren. Dat blijkt uit een vondst van zeven kilo hennep in een loods in Gorinchem. De politie kreeg woensdag een melding van een mogelijke 'illegale lozing' aan de Parallelweg. Eenmaal daar zagen ze dat er inderdaad rioolwater rechtstreeks de sloot in werd gedumpt.

Om die reden brachten de agenten een bezoekje aan het naastgelegen pand waar de wc in zat. In die ruimte hoorden ze een afzuiging werken. Dat deed een lampje branden, waarop ze verder het pand in zochten.

In het gebouw is vervolgens zeven kilo henneptoppen gevonden. De softdrugs zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt wie de eigenaar van de loods is.