Zes jaar cel geëist voor mislukte ontvoering in Rotterdam

Tegen twee mannen is in hoger beroep tot zes jaar celstraf geëist voor de poging om twee neven te ontvoeren in Rotterdam-Crooswijk.

Het geweld was begin 2016. De slachtoffers kwamen thuis na een avondje stappen op twee adressen vlakbij elkaar. De één werd in een trappenhuis overvallen door twee gewapende mannen in politiekleding. De man weet zich los te worstelen.

De ander wordt in de woning waar hij logeert opgewacht door twee mannen met bivakmutsen en vuurwapens. Hij wordt geboeid, de mond afgeplakt en krijgt een zak over zijn hoofd. Op het moment dat hij mee naar buiten wordt genomen komt er een politiewagen aanrijden, die is opgeroepen na een melding over het eerste gevecht in het trappenhuis. De ontvoerders gaan er daardoor vandoor.

Geen hard bewijs

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de mannen eerder tot celstraffen van zes maanden voor verboden wapenbezit en een inbraak, maar niet voor de ontvoering. Het OM en ook de verdachten gingen daarop in hoger beroep.

Probleem bij de bewijsvoering is volgens het OM het gebrek aan hard bewijs. “Maar er is wel bewijs dat, in onderlinge samenhang bezien, verdachten aan de feiten linkt. Dat zijn telefoongegevens, voertuigbewegingen, camerabeelden, DNA en aangetroffen belastende goederen”, aldus de aanklager.

Het gerechtshof in Den Haag doet op 20 maart uitspraak.