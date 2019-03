Inzamelingsactie voor crematie Wim van Mourik

Vrienden en nabestaanden van de overleden verslaggever Wim van Mourik zijn een inzamelingsactie gestart om de crematie te betalen.

''Helaas was Wim alleenstaand en had het niet breed waardoor de financiële lasten van de crematie op de schouders van ons, zijn kinderen, komen. Wij doen ons best, maar kunnen dit niet alleen aan", valt te lezen op doneeractie.nl .

Van Mourik overleed vorige week op 65-jarige leeftijd in zijn woonplaats Giessenburg.

Hij werkte rond 2008 ook voor de sportredactie van RTV Rijnmond.

Clubicoon

Sliedrecht Sport noemt Van Mourik een supervrijwilliger, clubicoon, redacteur en chauffeur. "Zijn kennis was groot, hij werd vaak geraadpleegd als 'encyclopedie'." Bij VV Sliedrecht was hij speaker. Ook schreef hij jarenlang wekelijks over volleybal- en voetbalwedstrijden voor Het Kompas.