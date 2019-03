Mannen maken geld buit in woning Schelluinen

De politie is in Schelluinen een zoekactie begonnen naar twee mannen, die er woensdagavond met een geldbedrag vandoor gingen uit een woning aan de Bohanstraat.

Er is nog niet veel duidelijkheid. Het zou kunnen gaan om een beroving, diefstal of overval.

Volgens de politie staat alleen vast dat de twee er met een klein geldbedrag kort na 22:00 uur rennend vandoor gingen. In de woning was op dat moment zeker een andere persoon. Niemand is gewond geraakt.