Vergadering Rotterdamse raad over energietransitie ontspoort

Chaos op het Rotterdamse stadhuis tijdens een commissievergadering waar gesproken werd over het uitstellen van het raadsakkoord over de energietransitie. Oppositie- en coalitiepartijen stonden lijnrecht tegenover elkaar, omdat ze het niet eens waren met de uitkomst van een stemming over uitstel. Uiteindelijk is de griffier opgeroepen om naar het stadhuis te komen om te kijken wie gelijk had.

Al vanaf het allereerste begin van de vergadering werd duidelijk dat niet alle partijen wilden instemmen met het snel van start gaan van de Rotterdamse energietransitie.

Zinloos

Leefbaar Rotterdam, 50 Plus en DENK vinden dat er te weinig concrete maatregelen zijn en willen ook wachten tot er een landelijk akkoord zou zijn. Nu al aan Rotterdamse oplossingen werken, zoals wethouder Arno Bonte graag wil, zonder dat er landelijke afspraken zijn, vinden deze partijen zinloos.

De VVD wilde tot voor kort ook nog uitstel, maar heeft aangegeven dat dat niet meer nodig is. De rest van de coalitie wil zo snel mogelijk beginnen.

Nieuwe stemming?

Bij de stemming over het uitstel was er geen meerderheid voor de voor- of tegenstanders. De coalitiepartijen waren not amused. Een aantal commissieleden was ziek en een PvdA-commissielid kwam later binnen. De PvdA wilde een nieuwe stemming. Leefbaar vond dat onbespreekbaar.

De raadsgriffier kwam naar het stadhuis en vertelde dat er in de gemeentewet staat dat er in een vergadering niet zomaar opnieuw gestemd kan worden over hetzelfde onderwerp. Dus komt er volgende week een nieuwe stemming.

Verhoudingen steeds slechter

Niet de onenigheid over de te nemen maatregelen valt op na deze vergadering maar juist de steeds slechter wordende verhouding tussen de coalitie- en de oppositiepartijen. Nooit eerder is een soortgelijk conflict tijdens het stemmen over plannen voorgekomen.