Zuid-Hollanders niet trots op provincie, wel op Rotterdam

De inwoners van Zuid-Holland zijn van alle Nederlanders het minst trots op hun provincie.Dit blijkt uit een onderzoek dat RTV Rijnmond deed in samenwerking met de andere regionale omroepen, NOS en IÒresearch in aanloop van de provinciale verkiezingen. In totaal deden ruim 24 duizend mensen mee aan het (landelijke) onderzoek.

Afgelopen januari vroegen we ons publiek via onze website wat mensen in onze provincie trots maakt en wat hen de wenkbrauwen doet fronzen.

Groos

Zuid-Hollanders blijken enorm trots op de stad Rotterdam. De Maasstad wordt geroemd om haar skyline en gebouwen. Eén van de ondervraagden schrijft: "Als ik de skyline van Rotterdam zie, dan ben ik trots, dan ben ik thuis." Een andere provinciegenoot meldt: "Het na-oorlogse Rotterdam heeft met alle hoogbouw en bruggen een wereldstad gecreëerd."



Anderen roemen de directe mentaliteit van de Rotterdammers, het 'niet lullen maar poetsen' en de handen-uit-de-mouwen-mentaliteit'.



Het is opmerkelijk dat Rotterdam de Zuid-Hollanders met trots vervult, omdat de enquête is ingevuld door alle inwoners van Zuid-Holland. Dus ook die inwoners van het noordelijke deel van de provincie (het uitzendgebied van Omroep West), die dichter wonen bij steden als Den Haag, Leiden en Gouda. Verder valt op dat veel jongeren (18-34) groos zijn op hun stad.

De oudere deelnemers (35+) aan de enquête kiezen iets vaker voor de natuur die hen met trots vervult. Geroemd worden de zee, kust en duinen.

De Grootste

Burgemeester Aboutaleb wordt het meest genoemd als grootste provinciegenoot. Twintig procent van de ondervraagden koos voor de burgervader. Op de tweede plaats eindigt Koning Willem Alexander met tien procent van de stemmen.



Hij wordt gevolgd door Pim Fortuyn (5 procent) en Erasmus (4 procent).

Zuid-Hollanders zijn daarnaast trots op hun voetbalclubs. Feyenoord is veruit de populairste en staat in de top drie van de favorieten. De voetbalclub krijgt 14 procent van de stemmen. ADO Den Haag en Sparta worden ook genoemd maar veel minder vaak, respectievelijk door 5 en 1 procent van de ondervraagden.

De trots reikt nog verder dan dat. Ook de Rotterdamse havens worden genoemd. Evenals de open cultuur (werelds, er kan veel) de geschiedenis, het cultureel erfgoed en het dialect van Rotterdam. Dit laatste wordt ook weer vooral door jongeren gewaardeerd.

Rotterdam is niet de enige stad die Zuid-Hollanders met trots vervult, ook Dordrecht, Delft, Gouda en Leiden worden genoemd, maar door een veel kleiner aantal ondervraagden (5 procent).

Voor het merendeel van de ondervraagden geldt dat ze zich meer verbonden voelen met de Nederlandse identiteit dan met de provinciale. De meest trotse inwoners zijn te vinden in de provincies Friesland, Zeeland en Drenthe. Inwoners van grote steden voelen zich vaker verbonden met hun woonplaats dan inwoners van kleinere gemeenten.

Schaamte

Behalve trots is er ook schaamte over de provincie. Heel groot is die schaamte niet (18 procent noemt het). Àls men zich schaamt dan is het vooral over de mentaliteit van de mensen. "Iedereen heeft altijd haast, er is geen gemeenschapszin", is een gehoorde klacht. Daarnaast worden criminaliteit en vandalisme genoemd. Een groep mensen klaagt over allochtonen die zich niet aanpassen, terwijl anderen zich juist weer schamen over het gebrek aan tolerantie van Zuid-Hollanders.

Het hele onderzoek is hier te vinden :