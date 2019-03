'We zijn straks een oranje wolk in de marathon van Rotterdam'

Over precies een maand is het weer zover: de marathon van Rotterdam. En zoals ieder jaar lopen veel mensen mee voor een goed doel. Ook Rotterdammer Xander van Ieperen had dat idee en dus bedacht hij het plan om met vier vrienden geld in te zamelen voor de bestrijding van alvleesklierkanker.

Van Ieperen verloor zijn schoonvader een aantal maanden geleden aan de ziekte. In 2016 haalde hij ook al geld op voor Support Casper, de stichting achter arts en onderzoeker Casper van Eijck voor onderzoek naar deze vorm van kanker. "Destijds heb ik 31 duizend euro opgehaald voor de stichting, maar het bleef altijd kriebelen. Ik wilde dat bedrag nog een keer evenaren."

Met een aantal vrienden bedacht hij het plan om tijdens de marathon geld in te zamelen. "Als we allemaal bijvoorbeeld per persoon 500 euro ophalen, hebben we weer een mooi bedrag dat we kunnen schenken", was het idee.

Het bleef echter niet bij een kleine groep vrienden: binnen korte tijd was met behulp van social media een groep van ruim honderd lopers gevormd. Het bedrag dat van Ieperen wilde ophalen steeg daardoor van 2500 euro naar ruim 33 duizend euro op dit moment.

Trainen

Woensdagavond werd door de groep getraind in het Kralingse Bos. De deelnemers hadden allemaal een oranje shirt aan met daarop 'Casper Runners 2019'. Die shirts zullen ook worden gedragen tijdens de marathon van Rotterdam op 7 april. "We zijn straks een grote oranje wolk in de marathon", besluit Van Ieperen.