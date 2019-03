Deel dit artikel:













Auto gaat in vlammen op in Schiedam Foto: MediaTV

In Schiedam is in de nacht van woensdag op donderdag een auto uitgebrand aan de Piersonstraat. Er wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting.

Het vuur ontstond rond 00:30 uur. Omwonenden hoorden eerst een klap, daarna stond de auto in lichterlaaie. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto in vlammen opging. Het onderzoek naar de autobrand loopt nog.