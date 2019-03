Patatweg en zonnepark maakt bewoners Hellevoetsluis boos

Vooral veel boze bewoners woensdagavond in het gemeentehuis van Hellevoetsluis tijdens een tweede informatieavond over de 'Patatweg'. De toekomstige weg moet het bedrijf Farm Frites beter en sneller bereikbaar maken en moet de verkeersdruk in een woonwijk verlagen.

Buurtbewoners werden maandag op een besloten avond al geïnformeerd. De dertig aanwezigen hadden vooral kritiek op de plannen.



Nu nog rijden de vrachtwagens naar het bedrijf door de wijken van Hellevoetsluis. De gemeente wil de verkeersdruk verminderen.

"Onzin", zeggen de bewoners over het plan voor de nieuwe weg. Zij zien door de aanleg van de weg en een bijbehorend zonnepark een stuk natuur en een compleet boerenbedrijf verloren gaan. Vooral over de communicatie vanuit de gemeente zijn de bewoners niet te spreken.

"We krijgen de visie van de gemeente door onze keel geduwd", legt een vrouw uit. "Mijn buurman is boer en de weg komt grotendeels over zijn erf. Die mensen zijn helemaal niet gehoord. Pas op 15 februari kregen ze de mededeling dat de weg over hun land zou gaan. "

Nel Boet van naturistencamping de Brongaard in Hellevoetsluis is ook verbijsterd over de plannen. "Ik dacht dat ze gek geworden waren. Zeker vijftien vaste gasten op de camping moeten wijken voor de plannen. Het gastenveld van de camping wordt volledig opgeslokt door de aanleg van de weg en het zonnepark. We worden constant voorgelogen."

De gemeenteraad van Hellevoetsluis neemt op 18 april een besluit over het plan.