Start recordseizoen cruiseschepen in Rotterdam

De start van het cruiseseizoen 2019 is donderdag deels in het water gevallen. Door het slechte weer moesten de AIDAcara en de AIDAmar eerder aanmeren in Rotterdam.

Het was de bedoeling dat de twee schepen om 08:00 uur en om 09:00 uur zouden aanmeren. Maar door het slechte weer zijn de schepen eerder doorgevaren en lagen ze beiden al om 07:30 uur aan de kade.

De AIDAcara vertrekt donderdag vlak voor middernacht naar de volgende bestemming. Cruiseschip AIDAmar blijft nog een nachtje en verlaat vrijdagochtend Rotterdam.

Meer dan honderd



Het is voor het eerst dat meer dan honderd cruiseschepen Rotterdam in één seizoen staan gepland. Voor twaalf cruiseschepen is het de eerste keer dat ze Rotterdam bezoeken. Onder de nieuwelingen zijn de Costa Mediterranea (6 mei), Costa Smeralde (22 oktober) en de MSC Grandiosa (4 november).

Onder de schepen is ook een aantal dat tot voor kort aanmeerden in Amsterdam. Door de verhoogde toeristenbelasting voor cruisepassagiers in de hoofdstad verkiest onder meer rederij MSC nu Rotterdam boven Amsterdam voor een aantal schepen. "Dat heeft ons effectief gezien vijftien schepen meer opgeleverd dan al geboekt was", zegt Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam.

"We kunnen wel zeggen dat dat niet goed is voor de cruisemarkt in Noordwest-Europa", zegt hij over de verhoging van de belasting in Amsterdam.



Volgens Mai Elmar, directeur Cruise Port Rotterdam, zijn de cruiseschepen economisch belangrijk voor de stad. Ze wijst erop dat door de korte verbinding met het achterland, Rotterdam eigenlijk dé natuurlijke cruisehaven is voor bijvoorbeeld Duitse cruiseliefhebbers.