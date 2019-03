Boskalis: markt herstelt zich

Maritiem dienstverlener Boskalis uit Papendrecht ziet dat de markt zich langzaam begint te herstellen. Dat zegt topman Peter Berdowski bij de presentatie van de jaarcijfers.

"We herkennen voorzichtige tekenen van herstel op de voor ons relevante markten", zegt Berdwoski. "Maar we zijn nog ver verwijderd van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden. Voor de korte termijn zullen we ons gedisciplineerd en selectief blijven richten op kansen voor versterking."

Winstcijfers

Het Papendrechtse baggerbedrijf Boskalis heeft het afgelopen jaar bijna de helft minder winst gedraaid. De nettowinst ging, in vergelijking met 2017, het afgelopen jaar omlaag van 150 naar 83 miljoen euro. Dat komt volgens het bedrijf niet als een verrassing. Er was wel sprake van een omzetstijging.

De daling komt vooral door de Offshore Energy-divisie, die verantwoordelijk is voor de bouw van windmolenparken. Een deel van de activiteiten binnen deze afdeling zijn begin vorig jaar stopgezet.

Binnen de havensleepdiensten valt bijna geen winst meer te behalen, laat Boskalis weten. Daarom werd eerder deze week bekend gemaakt dat twee joint-ventures, Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage verkocht gaan worden.



Het dredging-onderdeel van Boskalis (baggeractiviteiten, red.) kenden een omzetstijging van 20 procent. De omzet van deze divisie ligt nu boven de 3 miljard euro.