'Onterecht dat we grote vervuilers worden genoemd'

De ondernemingsraden van zeventien grote bedrijven in Nederland noemen het onterecht dat hun bedrijven worden weggezet als 'de grote vervuilers'. Dat zeggen de werknemers donderdagochtend in een open brief aan de leiders van politieke partijen in de Volkskrant.

Ze roepen de politiek op om ook oog te hebben voor alles wat ze al doen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

De brief is onder meer ondertekend door de ondernemingsraden van multinationals uit de regio zoals Esso, BP, Shell, Gunvor Petroleum en Lyondellbasell.

Ze noemen het terecht dat er vanuit de politiek veel aandacht is voor klimaat, energie en de reductie van CO2, maar met de term 'grote vervuilers' zijn ze het niet eens.

"Niet alleen omdat wij producten maken die onze klanten nodig hebben, maar ook omdat juist onze bedrijven binnen Europa nu al voorop lopen in energie-efficiëntie en lage CO2-uitstoot", staat in de brief.

Grote verantwoordelijkheid

De bedrijven zeggen een grote verantwoordelijkheid te voelen voor het reduceren van CO2. Ze zijn naar eigen zeggen ook al decennialang bezig met het vinden van oplossingen. Zo is de uitstoot van broeikasgassen door de industrie in Nederland sinds 1990 met 32 procent verminderd, zeggen de ondernemingsraden.

Om nog meer te verduurzamen en daarin de concurrentie in Europa voor te blijven, roepen de bedrijven de hulp in van de overheid. "Zodat we én duurzamer worden, én concurrerend blijven."

De ondernemingsraden schrijven ook dat ze bang zijn voor een eventuele CO2-belasting op de industrie. "In het slechtste geval storten dat soort belastingen onze fabrieken direct in de rode cijfers, verdwijnen onze banen en importeren we straks staal, benzine of chemie uit landen die minder ambitieus zijn met maatregelen op het gebied van klimaat en broeikasgasemissiereductie. U mag één keer raden of dat beter zal zijn voor het klimaat."