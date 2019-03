Deel dit artikel:













CDA Zuid-Holland wil groeistop Rotterdam The Hague Airport

Het CDA Zuid-Holland vindt het 'onacceptabel' als Rotterdam The Hague Airport zou uitbreiden. Volgens de partij is de huidige omvang het maximale wat mogelijk is op die plek. Ook qua geluid is de top bereikt.

"De aanvliegroutes van de luchthaven gaan over dichtbevolkt gebied en de grenzen wat betreft geluidsoverlast en milieuvervuiling zijn bereikt", zegt Adri Bom-Lemstra, lijsttrekker van CDA Zuid-Holland. Begin deze maand werd bekend dat het vliegveld maatregelen gaat nemen om de geluidsoverlast in Schiedam te beperken. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bleek eerder dat de geluidsnorm op één plek in Schiedam met bijna achttien procent werd overschreden.

Lees ook: Inspectie: te veel vliegtuiglawaai in Schiedam Bom-Lemstra, gedeputeerde en portefeuillehouder luchtvaart, ziet maar één mogelijkheid om het vliegveld verder te laten groeien. Daarvoor zou de luchthaven moeten verplaatsen naar een locatie waar de aanvliegroutes geen overlast veroorzaken voor omwonenden. “Wij volgen de onderzoeken over Schiphol-op-zee met grote belangstelling. Het is een kans om Rotterdam-The Hague Airport hierin mee te nemen. Dan is er weer groei mogelijk."

Lees ook: Helikopters blijven op Rotterdam Airport, voorlopig geen uitbreiding vluchten Ook de CDA in Rotterdam maakte zich eerder hard voor een groeistop van het vliegveld. "De vliegbewegingen van Schiphol en Rotterdam gaan nu al over elkaar heen en er zijn steeds meer klachten van bewoners", zei CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn eind 2018.

