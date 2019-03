Oppositiepartijen doen aangifte tegen opgestapte wethouder Visser

De oppositiepartijen in Rotterdam doen donderdagochtend aangifte wegens het 'lekken' van een geheim stukken door voormalig wethouder Adriaan Visser. Dat gebeurt op het hoofdbureau aan het Doelwater, achter het Stadhuis.

Het document, een verkorte versie van een powerpointpresentatie die Visser in 2009 in het Rotterdams college gaf over het Schiekadeblok, verstuurde hij eind januari naar de media. Dat werd in eerste instantie gezien als lekken, maar dinsdag werd uit onafhankelijk onderzoek van Strated Consulting duidelijk dat het stuk helemaal niet geheim was.



Het Rotterdams college zag na de uitkomst van het onderzoek af van een aangifte. De zeven oppositiepartijen zijn het niet eens met die uitkomst. Daarom stappen ze donderdagochtend naar de politie.



"We voelen ons genoodzaakt om deze aangifte te doen. Maar eigenlijk is het de burgemeester waar het grootste probleem zit", zegt Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. "Het college houdt zich gewoon niet aan de wet. Dan moeten wij het als oppositie doen, dus dat doen we ook. Het is niet leuk en heel verdrietig, maar het komt doordat het college niet de ballen heeft om dit te doen."

Volgens Eerdmans wist de wethouder, de rekenkamer én het college dat het document geheim was. "Het college heeft er zelf een stempel opgedrukt. Toen wij als oppositie het document wilde inzien, kon dit niet omdat het geheim was", vervolgt hij. "Het punt is: ook als je het vermoeden hebt dat iets geheim is en je brengt het naar buiten, ben je al strafbaar."

Eerdmans pleit voor een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Openbaar Ministerie (OM). "En niet een eigen WC-eendonderzoek van de burgemeester", zegt Eerdmans. "In het OM hebben mensen nog vertrouwen."