Rotterdamse bedrijfsruimte in trek door Brexit

De vraag naar bedrijfsruimte in Rotterdam en omgeving is het afgelopen jaar sterk gegroeid. In 2018 is het aantal vierkante meters aan bedrijfsruimte dat werd verhuurd of verkocht verdubbeld. En dat komt door de Brexit, zegt makelaarsvereniging Dynamis.

Engelse ondernemers zoeken nu al een plek om hun spullen op het vasteland te krijgen, voor als later deze maand de Brexit mogelijk doorgaat. En dan komen ze vaak uit bij een plek in de buurt van de haven: Rotterdam. Onderzoeker Rick van Zwet geeft als voorbeeld een leverancier van Chesterfields-banken. Die leverde eerst op bestelling. "Maar nu heeft hij er al veel van opgeslagen in Rotterdam." In Rotterdam en omgeving werd vorig jaar 761.500 vierkante meter aan loodsen en distributiecentra in gebruik genomen. Dat is een stijging van 102 procent ten opzichte van 2017. Ook de economische hoogtij zorgde ervoor dat er meer vraag was naar bedrijfsruimte. In heel het land leidde dit tot een stijging van vier procent.