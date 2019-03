Daniel den Hoed en RTV Rijnmond komen weer in actie tegen kanker

Daniel den Hoed en RTV Rijnmond maken zich ook dit jaar weer sterk tegen kanker. Na het succes vorig jaar van Maak Kanker Kansloos wordt ook nu weer geld ingezameld in de strijd tegen deze ziekte.

Tussen 10 en 23 juni staan alle platformen van Rijnmond in het teken van deze actie. Twee weken lang werken we op de radio, televisie, website en in de app toe naar het hoogtepunt: drie dagen rennen, fietsen en zwemmen tijdens de Daniel3Daagse.

Op 21 juni staat Run4Daniel op het programma, een dag later wordt gefietst tijdens de Tour de Rotterdam en op 23 juni is de 010 City Swim .

Daniel3Daagse

Drie ambassadeurs van Daniel den Hoed zetten zich in voor de drie verschillende sportieve onderdelen van de Daniel3Daagse. Een van hen is voetbaltrainer en oud-voetballer John de Wolf. "Vroeg of laat verliezen we allemaal iemand, die ons dierbaar is, aan kanker. Daarom ben ik ambassadeur van de run voor Daniel", legt de oud-Feyenoorder uit.

'Hoeveel mensen ik door de jaren heen aan die rotziekte ben kwijtgeraakt, ik weet het gewoon niet meer. Een ding weet ik wel, het zijn er te veel.' acteur Joris Lutz

Sami Martins Ribeiro zet zich in voor het zwemonderdeel 010 City Swim. De studente heeft de gevolgen van deze ziekte al meerdere keren van dichtbij meegemaakt. "Ik verloor mijn tante aan baarmoederkanker, in 2015 verloor ik mijn beste vriendin. En in 2019 heeft mijn vader deze rotziekte overwonnen."

Acteur en presentator Joris Lutz komt in actie met het fietsen. "Hoeveel mensen ik door de jaren heen aan die rotziekte ben kwijtgeraakt, ik weet het gewoon niet meer. Een ding weet ik wel, het zijn er te veel."

Maak Kanker Kansloos 2018

Vorig jaar was het doel van de inzameling een elektronenmicroscoop. Met deze microscoop kan nauwkeuriger dan ooit de werking van cellen in kaart worden gebracht, met name als de ziekte terugkomt bij een patiënt.

Bij de actie van vorig jaar is bijna 500 duizend euro ingezameld, genoeg om de microscoop aan te kunnen schaffen en het onderzoek naar kanker te verbeteren.

Dit jaar gaat het geld naar immuuntherapie in het Erasmus MC Kanker Instituut. Door deze speciale behandeling kan het eigen afweersysteem beter kankercellen herkennen en vernietigen.

Iedereen kan meedoen

Wil je ons helpen in de strijd tegen kanker? Vanaf nu kun je rennend, fietsend of zwemmend in actie komen. En ook als je niet zo sportief bent aangelegd, maar toch iets wil doen, kan dat.