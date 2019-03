Hellevoeter Duncan Laurence presenteert songfestivallied

Singer-songwriter Duncan Laurence uit Hellevoetsluis maakt donderdag zijn inzending bekend voor het Eurovisie Songfestival dit jaar. Hoe laat dat precies zal zijn, is nog niet bekend.

Voor het eerst sinds 2012 doet een vrij onbekende artiest mee namens Nederland. De vorige keer was dat Joan Franka uit Rotterdam. Zij werd vijftiende in de voorronde en haalde niet de finale.

Laurence deed vier jaar geleden mee aan The Voice of Holland. Hij bereikte de liveshows, maar haalde de finale niet. Vorig jaar studeerde hij af aan de Rockacademie in Tilburg.



Het songfestival wordt in mei van dit jaar gehouden in Tel Aviv in Israël. Duncan Laurence staat op donderdag 16 mei in de tweede halve finale. Hij neemt het dan op tegen kandidaten uit onder meer Macedonië, Noorwegen, Rusland en Letland.