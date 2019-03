Brieven van 'Dordtse premier' Johan de Witt online

Het Huygens-instituut publiceert volgende week een groot deel van de diplomatieke correspondentie van Johan de Witt. De Dordtenaar was een van de belangrijkste politici in de Gouden Eeuw.

Johan de Witt was raadspensionaris, iets dat nu het best te vergelijken is met de positie van premier. Het Huygens-instituut publiceert nu de eerste zevenduizend brieven van Johan de Witt. Tegelijkertijd wordt een deel van de brieven in een boek gepubliceerd.

Gelyncht

Johan de Witt werd op 23 augustus 1672 gelyncht door een woedende menigte in Den Haag, na een machtsstrijd tussen voor- en tegenstanders van Stadhouder Willem III. Ook zijn broer werd daarbij gedood.

Drie dagen later werd de papieren nalatenschap van De Witt in beslag genomen door de Staten van Holland. De stukken liggen nog altijd in het Nationaal Archief.