Schilderijen na 450 jaar terug in Grote Kerk Dordrecht

De Grote Kerk in Dordrecht heeft er een publieksattractie bij. Na 450 jaar zijn vier geschilderde panelen van het beroemde altaarstuk, die de Sint Elisabethsvloed verbeelden, weer terug in de Dordtse Dom.

Bijna zeshonderd jaar geleden, in 1421, werd de regio Dordrecht getroffen door een grote watersnoodramp: de Sint Elisabethsvloed. Destijds zijn 23 dorpen verdronken, waarna De Biesbosch ontstond.

Nabestaanden van het verdronken dorp Wieldrecht schonken de schilderijen als een soort herdenkingsmonument aan de Grote Kerk in Dordrecht, de plaats die als enige in het gebied droog bleef.

Beeldenstorm

Vlak voor de beeldenstorm (eind zestiende eeuw), waarin protestanten 'Roomse rijkdom' uit katholieke kerken kapot sloegen, werden de panelen in veiligheid gebracht.

Vanaf 1572 hingen ze in het Augustijnenklooster in Dordrecht, dat nu Het Hof heet. In 1801 werden de buitenpanelen verkocht. In 1933 kocht het Rijksmuseum de schilderijen. De binnenpanelen zijn spoorloos verdwenen.

In de Grote Kerk van Dordrecht hangen dan ook niet de echte panelen, maar replica's. "Komende zaterdag worden ze officieel onthuld, maar ze zij nu al te zien", zegt Arjan te Raa. De voorzitter van de Vrienden van de Grote Kerk, die de panelen lieten maken, is 'schapetrots': "Wij vinden de replica's zelfs mooier dan de originelen...", zegt hij.

Publiekstrekker

"We ontvangen nu 80 duizend bezoekers per jaar en ik denk dat deze aanwinst belangrijk is om publiek te blijven trekken. Dankzij bezoekers houden we dit gebouw in stand', zegt vrijwilligerscoördinator Frits Hiemstra.

Komende zaterdagmiddag vindt om 14:00 uur niet alleen de officiële overhandiging plaats. "Er komt ook nieuws over de geschiedschrijving van deze watersnoodramp", verklapt Mirjam van Dijke, van de Vrienden van de Grote Kerk.

"Het aantal van tweeduizend doden, waarover lang gesproken werd, schijnt lager te liggen. Maar wie daar alles van wil weten moet zaterdag maar komen luisteren."