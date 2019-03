Lekker Fit-school in Rotterdam toch niet zo fit

Geen gymzaal, geen sportleraar en dus voorlopig geen gymles voor de leerlingen van de Prinses Margrietschool aan de Sportlaan in Rotterdam-Zuid. En dat terwijl het een Lekker Fit-school is.

De school is sinds 1 augustus een Lekker Fit-school: "Lekker Fit heeft niet alleen te maken met bewegen, maar ook met gezond eten en wegen en meten, kortom heel de gezondheid in de gaten houden samen met de ouders om uiteindelijk te komen tot de beste resultaten", zegt directeur Niek Stoop.

De school maakte zo'n elf jaar gebruik van de sporthal van het Albeda College aan de Sportlaan, maar dat kon om onbekende redenen op een gegeven moment niet meer.

De leerlingen reden toen drie keer per week met een bus naar een sportzaal twee kilometer verderop, maar dat kostte zoveel tijd dat de leerlingen van de 50 minuten effectief maar zo'n 25 minuten aan sporten toekwamen. Dat kon zo niet langer vond de sportleraar en zij vertrok uit onvrede.

Daarnaast werden de kosten voor de bus te hoog en werd de werkdruk voor andere leraren hoger, omdat er enkele leraren als begeleider mee de bus in moesten, de sportleraar bleef immers in de sportzaal staan.

Geen gymles

En dus besloot directeur Niek Stoop dat er voorlopig geen gymlessen zouden zijn voor de school. "We balen er verschrikkelijk van dat wij in 2019 niet in staat zijn om onze leerlingen gymles te kunnen geven, dat voelt niet goed", zegt een teleurgestelde Stoop.

Extra zuur is dat de school aan de Sportlaan zit, middenin het sportdorp, met Stadion Feijenoord en allerlei sportfaciliteiten in de buurt. En ook midden in het nieuw te vormen stadionpark, waar sport en groen centraal staat.

Het nieuws woensdag dat onderwijsminister Arie Slob nog eens 96 miljoen extra uittrekt voor het verlagen van de werkdruk op de 7000 basisscholen in Nederland, maakt op de directeur weinig indruk: "Voor die extra 15 duizend euro kan ik geen nieuwe sportleraar aantrekken en daar stromen de Pabo's ook niet ineens van vol. Ik vind het ook jammer dat minister Slob uitgerekend nu met dat nieuws komt, vlak voor de staking die volgende week gepland staat op 15 maart."

De school heeft met meer tegenslag te kampen: sinds kort zijn ook de schooltuinlessen afgeschaft door de gemeente Rotterdam.

De directeur heeft twee weken geleden een mail gestuurd aan onderwijswethouder Kasmi, sportwethouder De Langen en burgemeester Aboutaleb. Het antwoord van het stadhuis is dat het heel erg druk is en een reactie nog even op zich laat wachten.