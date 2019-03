Metershoge brievenbus in Rotterdam

Als je een brief wil posten op de Middenhagen in Rotterdam-IJsselmonde doe je er goed aan een laddertje mee te nemen. De brievenbus is maar liefst twee meter hoog.

"Voor kinderen, voor mensen in een rolstoel, of gewoon voor mensen die niet zo lang zijn, is dit niet te doen", zegt Anita Haveman. Zij twitterde vorige week een foto van de brievenbus die op de hoek van de Notenhagen en Middenhagen staat.

Tekst gaat verder onder de Tweet



Ze heeft er zelf geen verklaring voor, maar mogelijk ligt het aan de recente werkzaamheden aan de straten in de wijk. Directievoerder Remco van der Hul van de Gemeente Rotterdam was verbaasd over de brievenbus: "Opvallend dat dit de eerste vraag hierover is sinds november 2018."

Van der Hul zei ook er gelijk werk van te maken: "Ik zal daar deze week even wat aan laten doen." Postbedrijf PostNL vroeg Anita ook nog om het te laten weten als het niet binnen een week is opgelost.