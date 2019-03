Arjan van Gils benoemd tot wethouder Rotterdam

Rotterdam heeft na het opstappen van Adriaan Visser weer tien wethouders. D66’er Arjan van Gils is donderdag benoemd als de opvolger van Visser. Hij wordt verantwoordelijk voor Financiën, Haven, Organisatie en grote projecten als Feyenoord City en de verkoop van Eneco.

Hij is daarmee een van de belangrijkste bestuurders van de stad. Bij afwezigheid van vijf raadsleden stemden 24 mensen voor zijn benoeming en 16 tegen. De elf fractieleden van Leefbaar Rotterdam stemden ‘principieel tegen’, omdat die partij het aantal van tien wethouders teveel vindt.

De nieuwe wethouder was vanaf 2005 zeven jaar lang gemeentesecretaris van de gemeente Rotterdam. Daarna vervulde hij dezelfde functie zes jaar lang in Amsterdam. In de jaren 90 was Van Gils commissaris bij de politie in Rotterdam.



Moties van oppositiepartijen 50Plus en Partij voor de Dieren om de portefeuille van Van Gils in te perken haalden het niet. Raadslid Verkoelen van 50Plus vindt dat de wethouder als oud-gemeentesecretaris van Rotterdam niet verantwoordelijk kan zijn voor de ambtelijke organisatie.

Van der Velden van Partij voor de Dieren diende een motie in om Haven aan wethouder Bonte van Energietransitie te geven, omdat de energietransitie daar voor negentig procent moet plaatsvinden. Beide moties werden ruim verworpen.