Honderd reizigers drie uur vast in trein

Ruim honderd treinreizigers van de Intercity Direct hebben woensdagavond meer dan drie uur stilgestaan in de Brabantse polder. Ze kwamen uiteindelijk om 01:10 uur in Rotterdam aan.

De trein was rond 20:45 uur uit Eindhoven vertrokken. Bij Breda ging het rond 21:10 uur mis op het HSL-traject. Een herstart bleek onmogelijk, waarna werd besloten om de trein weg te slepen. De trein die dat zou doen, ging om 23:45 uur óók kapot.

Vervolgens werd een trein gestuurd om de reizigers te evacueren. Die was rond 00:15 uur ter plaatse en bracht de reizigers naar Rotterdam. De honderd inzittenden hebben per trein, bus of taxi hun weg vervolgd.

''Ik kan begrijpen dat de reizigers boos of gefrustreerd waren," zegt een woordvoerder van ProRail. "Het voorval zal uiteraard worden geëvalueerd."