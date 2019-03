Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hennepkwekerij in woning Goeree-Overflakkee Foto's: Politie Goeree-Overflakkee

Op een villapark op Goeree-Overflakkee is dinsdag een hennepkwekerij gevonden in een woning. Er is één persoon aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat het bij die ene aanhouding blijft.

De kwekerij zat in een huis op Villapark de Ventjager in Ooltgensplaat. Dat park telt 102 huizen. Volgens de politie was er flink gerommeld met de elektriciteit buiten de meter om. Uit hoeveel planten de hennepkwekerij bestond, is niet duidelijk. De woning werd verhuurd. De politie waarschuwt verhuurders "zeer alert" te blijven en een duidelijk contract op te stellen als je besluit een woning te verhuren. "Vaak blijft de verhuurder met alle ellende zitten." Het is volgens een bestuurslid van De Ventjager is het de derde keer dat in een huis op het park een hennepkwekerij wordt aangetroffen.