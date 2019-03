Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eneco koopt Zwijndrechts laadpalenbedrijf Foto: Piroschka van de Wouw (ANP)

Eneco heeft een bedrijf in Zwijndrecht gekocht, dat gespecialiseerd is in het bouwen van elektrische laadpalen. Door de aankoop krijgt het energiebedrijf er 2000 actieve laadpalen voor elektrische auto's bij. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Het Zwijndrechtse Flow Charging levert vooral elektrische laadsystemen en bijbehorende passen aan het bedrijfsleven. Belangrijke klanten zijn onder meer telecomconcern KPN en luchtvaartmaatschappij KLM. De onderneming wordt ondergebracht bij het Eneco-onderdeel voor elektrisch rijden, eMobility. Door de overname heeft Eneco in totaal 12 duizend actieve laadpalen in bedrijf en zijn er 20 duizend laadpassen van de onderneming in omloop.