Rotterdamse Meent mist overleden 'terrasmanager' John

John, een zwerver die bijna elke avond wel te vinden was op de Rotterdamse Meent om daar ná de stapavonden te helpen opruimen, is niet meer. Hij is woensdag overleden. John was al een poosje ziek.

Jolanda van Café Pol: "Hij was dan wel een zwerver, maar iedereen kende hem, hij maakte graag een praatje. Het was best wel even vervelend om te horen. Je weet wel dat het niet goed met 'm ging, we hadden het er nog over met vrienden dat hij heel snel achteruit ging, maar toch. We kennen hem al jaren, dus dit raakt iedereen."

John maakte 's avonds graag zijn opwachting op de Meent om daar een handje te helpen bij het opruimen na sluitingstijd: stoelen verzamelen en recht zetten, een handje helpen bij de schoonmaak en het vegen. Hij kletste graag met klanten en personeel, kreeg hier en daar wat geld uitgereikt, een biertje af en toe, een bakkie koffie en regelmatig een warme maaltijd.

Ook de vaste gasten van café Van Zanten en het personeel daar kenden John wel. Alex van Zanten: "De een heeft hem langer meegemaakt dan de ander natuurlijk, maar hij kwam vaak langs en kreeg regelmatig wat toegestopt van onze vaste klanten. We zullen hem enorm missen."

Of er nog iets bijzonders georganiseerd gaat worden om John te herdenken, is nog niet bekend. Daarover zal eerst met de familie overlegd moeten worden over hoe alles nu verder geregeld wordt. Of er bijvoorbeeld mensen naar de begrafenis of crematie kunnen komen, is ook nog onbekend.

Albert van Dijk, van Wijnbar Janssen & Van Dijk kende John al meer dan vijftien jaar, nog voordat hij de wijnbar opende. "Hij hielp ons personeel graag het terras opruimen. Soms deed hij ook niet zoveel, maar hij was er altijd. Hij had heel veel humor, er was altijd wel wat te lachen met hem. Het was voor hem zijn regelmaat in z'n leven, daarmee had hij een beetje contact met de mensen. Sommige mensen doen om 11:00 uur een bakkie koffie en praten dan wat bij, hij kwam 's avonds voor een biertje en een praatje pot."