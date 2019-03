Beelden van man die tiener in bosjes trok in Bureau Rijnmond

Deze week worden in Bureau Rijnmond onder meer beelden getoond van een man die een 13-jarige jongen een onzedelijk voorstel deed en de bosjes introk in Bleiswijk.

De jongen was op de fiets onderweg naar school toen hij werd aangesproken door een man. Hij trok hem de bosjes in, maar gelukkig kon een voorbijganger vrij snel ingrijpen. Van de verdachte worden beelden getoond.



Juweliersroof

Verder worden ook haarscherpe beelden getoond van een casinobezoeker in Dordrecht die een tasje steelt. De man zou bij anderen bekendstaan als 'Wim'.

Er is ook aandacht voor de juweliersroof in winkelcentrum de Koperwiek in Capelle aan den IJssel waar voor anderhalve ton aan juwelen werd gestolen, voor een inbraak in een woning in Berkel en Rodenrijs en een schietpartij in Rotterdam op 8 februari.

Bureau Rijnmond is het wekelijks opsporingsprogramma van de politie en het Openbaar Ministerie en is elke donderdag vanaf 17:15 uur te zien op TV Rijnmond. Alle onderwerpen zijn ook terug te vinden op de website van RTV Rijnmond en in de gratis Rijnmond-app.