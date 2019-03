Chris Oomen stopt bij DSW

Chris Oomen stopt per 1 juni als voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW. Dat heeft de Schiedamse zorgverzekeraar donderdag bekend gemaakt. Oomen werkte meer dan veertig jaar bij DSW.

In de afgelopen jaren liet Oomen (69) zich geregeld kritisch uit over praktijken van andere zorgverzekeraars. Ook liet hij een paar jaar geleden weten dat hij maar één euro salaris ontvangt en de rest weggeeft. Oomen is miljonair.

De zorgverzekeraar heeft intern een opvolger gevonden, namelijk Aad de Groot. Hij is al vijf jaar directeur van DSW en zit sinds vier jaar in de Raad van Bestuur.

Eerste

De Schiedamse verzekeraar DSW is al jaren de eerste die de premies voor het komende jaar bekend maakt. Het bedrijf zet daarmee vaak de trend voor andere verzekeraars.