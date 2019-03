Havensteder neemt woningen over in Rotterdam-West

Woningcorporatie Havensteder gaat mogelijk samen verder met woningstichting Eendracht. Er zijn gesprekken gaande waarin een fusie wordt onderzocht.

Woningstichting Eendracht heeft 220 woningen en bedrijfsruimten in de omgeving van het Groot Visserijplein in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Door wijzigingen in de woningwet kan Eendracht eigenlijk niet zelfstandig verder.

Bestuursvoorzitter Gert Florusse zegt blij te zijn dat Havensteder de woningen overneemt: "Havensteder kent de buurt waar onze woningen staan. Dat geeft ons het vertrouwen dat Havensteder een goede 'huisbaas' zal zijn voor onze huurders."

Havensteder heeft 45 duizend huizen in Rotterdam, waaravan ongeveer 3800 woningen in de wijk Bospolder-Tussendijken. De corporaties gaan onderzoeken of de fusie op 1 juli 2019 officieel gemaakt kan worden.