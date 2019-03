Abdou Harroui over oproep Jong Oranje: "Het liefst zou ik voor Sparta én Oranje spelen"

Vrijdagavond probeert Sparta tegen FC Eindhoven de druk op koploper FC Twente te vergroten. "We ruiken bloed", zegt Abdou Harroui, terwijl trainer Henk Fraser genuanceerd blijft: "Ik denk dat we het te groot hebben laten worden."

Tegen Eindhoven is Fraser vrijwel op volle oorlogsterkte. Wel ontbreken naar alle waarschijnlijkheid Giliano Wijnaldum en Youssef el Kachati wegens ziekte. "En Eindhoven hebben we meerdere malen gezien, tegen FC Twente (1-0 nederlaag) speelden ze goed maar afgelopen week (2-0 nederlaag tegen Almere City) misten ze weer veel spelers", zegt Fraser, die niet denkt dat de drie opeenvolgende overwinningen zijn ploeg een vierde overwinning op rij zal garanderen: "Het is niet vanzelfsprekend, dus we moeten er echt weer staan."

Harroui

Iemand die dit seizoen bij Sparta zijn kans krijgt en grijpt is Abdou Harroui. Het 21-jarige jeugdproduct is ook nog eens opgeroepen voor Jong Oranje, samen met Deroy Duarte. Voor Sparta reden om bij de KNVB een verzoek in te dienen om het duel tegen NEC van 28 maart uit te stellen, maar helaas wilde de bond het verzoek niet honoreren: "Het is lastig, want in deze situatie kan je eigenlijk geen keuze maken", legt Harroui uit: "Het liefst zou ik voor Sparta én Oranje spelen."

Tegen Eindhoven kan Fraser ieder geval wel over de jonge middenvelder beschikken, die zelf graag door wil groeien: "Ik heb mezelf doelen gesteld zoals het verbeteren van mijn overzicht. Dat is namelijk heel belangrijk als middenvelder." Zijn trainer vult aan: "Hij heeft goede kwaliteiten. Hij kan goed de bal afpakken en is heel coachbaar. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en die zijn altijd doorslaggevend in je ontwikkeling."

Volg morgen vanaf 20.00 uur de wedstrijd tussen Sparta en FC Eindhoven via Radio Rijnmond. Tegelijkertijd is er ook verslag van de wedstrijd Telstar-FC Dordrecht.