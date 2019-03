Man breekt been door omgewaaide schutting in Rotterdam-Centrum

Een voorbijganger heeft donderdagochtend zijn been gebroken toen hij onder een schutting terechtkwam. De bouwschutting viel op de Karel Doormanstraat in het Centrum van Rotterdam om door de harde wind.

De man kon zelf onder de schutting vandaan komen, maar viel meteen om van de pijn en is naar het ziekenhuis gebracht.

De planken dienden als beschutting tijdens renovatiewerkzaamheden voor de winkelpanden op straatniveau. Volgens het bedrijf dat daar bezig is met de werkzaamheden, zijn de schuttingen geplaatst door een professioneel bedrijf en stonden ze er al sinds oktober vorig jaar.

"Er hebben sindsdien ook geen wijzigingen plaatsgevonden aan de schutting", zegt directeur Michiel Kind van de Dordtse firma Van Wijnen. "We betreuren het dat dit is gebeurd en gaan onderzoeken wat de oorzaak is", vult hij aan. "Het vermoeden is dat het een sterke rukwind was die je op die plek niet zo snel zou verwachten en dat de schutting toen is losgetrokken."

Inmiddels zijn er - in plaats van houten schuttingen - tijdelijk hekken geplaatst.