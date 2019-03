Deel dit artikel:













Primeur: Spijkenisse opent eerste wegdek op zonnepanelen

Een wegdek dat werkt als zonnepaneel. Het klinkt futuristisch, maar is in Spijkenisse al werkelijkheid. Op de Groene Kruisweg in Spijkenisse en in deHaarlemmermeer werden donderdagmiddag tegelijkertijd de eerste SolaRoads van Nederland geopend.

Het is voor het eerst in Nederland dat elektriciteit wordt opgewekt door middel van een wegdek. Terwijl de bussen rijden, neemt de weg tegelijkertijd zonne-energie op. "De functie van de weg blijft hetzelfde, terwijl het daarnaast een onzichtbare bron van zonne-energie is", vertelt Sten de Wit, directeur van SolaRoad trots. "Het vangt namelijk het zonlicht op en zet het om in elektriciteit, die kan worden gebruikt voor allerlei doeleinden. Bijvoorbeeld verlichting, verkeerssystemen, huishoudens en ook elektrische voertuigen." In totaal is donderdagmiddag honderdvijftig meter aan SolaRoad geopend. Honderd meter in Spijkenisse en vijftig meter in Noord-Holland: "Dit zijn de eerste twee projecten in Nederland, maar wij willen natuurlijk opschalen. Er is nu een fabriek, die deze zonnewegen kan maken en wij verwachten steeds meer SolaRoad projecten te zien", zegt De Wit. Het streven is om van twintig tot vijfentwintig procent van het wegdek in Nederland een SolaRoad te maken. "Daarmee kunnen wij negen miljoen elektrische auto’s van stroom voorzien." Testfase Hoelang het duurt voordat het doel bereikt is, ligt aan hoe snel overheden investeren in dit soort projecten. De twee wegen die donderdag zijn aangelegd, zijn onderdeel van een testfase. "Wij gaan kijken hoe het wegdek zich houdt en hoeveel energie het wegdek opwekt. Wij willen natuurlijk veel meer van dit soort wegen in Nederland, maar moeten eerst kijken naar dit project. Misschien valt het aantal opgewekte energie wel behoorlijk tegen. Dat gaan we de komende tijd monitoren", aldus Floor Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer Zuid-Holland.