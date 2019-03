Vertrek Oomen bij DSW niet van harte

Chris Oomen had eigenlijk niet willen stoppen als voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW. Zijn vertrek bij de Schiedamse zorgverzekeraar per 1 juni is vooral ingegeven door druk van boven, zei Oomen donderdagmiddag in een interview met RTV Rijnmond.

"Er kwam steeds meer druk bij raden van commissarissen en externe toezichthouders dat er een keer een opvolger moest komen. Dat vind ik een oneigenlijke manier van beïnvloeding." Oomen had zelf geen aandrang om na meer dan veertig jaar bij DSW plaats te maken.

"Het was geen eenvoudig besluit, ik heb het personeel in de nieuwjaarstoespraak gezegd dat er eigenlijk geen reden is om te stoppen. Dat ik 70 jaar ben, is ook geen reden om te stoppen. Uit het feit dat ik dit tot na mijn zeventigste doe en het niet voor het geld hoef te doen, blijkt dat ik het altijd met veel plezier gedaan heb. Ik zal het ook missen, vooral al die talentvolle jonge mensen in de organisatie."

Ook al gaat vertrek bij DSW niet van harte, kan Oomen er nu wel in berusten. "Ik had wat mij betreft niet per se weg gehoeven, maar het is zo afgesproken en ik kan er mee leven. Ik voel me geen onrecht aan gedaan, ik vind het goed dat het moment er nu is, dat heb ik wel verwerkt. Dat het een keer zou moeten komen."

Kritisch

In de afgelopen jaren liet Oomen (69) zich geregeld kritisch uit over praktijken van andere zorgverzekeraars. Ook liet hij een paar jaar geleden weten dat hij maar één euro salaris ontvangt en de rest weggeeft. Oomen is miljonair.

De zorgverzekeraar heeft intern een opvolger gevonden, namelijk Aad de Groot. Hij is al vijf jaar directeur van DSW en zit sinds vier jaar in de Raad van Bestuur.

De Schiedamse verzekeraar DSW is al jaren de eerste die de premies voor het komende jaar bekend maakt. Het bedrijf zet daarmee vaak de trend voor andere verzekeraars.