Krasse Knarren knotten wat af in de Hoeksche Waard

Elke donderdagochtend steken ze de handen uit de mouwen, de Krasse Knarren. Een wilgenknotgroep van de vereniging Hoekschewaards landschap, bestaande uit mannen die allemaal met pensioen en dus 65+ zijn. Hun vaste gebied is het griend bij de oude Barendrechtse brug vlakbij Heinenoord.

“We houden het hier al bijna veertig jaar bij”, vertelt krasse knar Bob Wiggers trots. “En dat is best een heel gesjouw met al die wilgentakken. Maar ieder uur drinken we koffie, zodat we kunnen bijpraten en uitrusten.”

De heren hebben daarvoor met wilgenhout een speciaal zitje gemaakt. “Opa’s hangplek!” Daar komen de thermoskannetjes en boterhammen tevoorschijn en wordt er heel wat afgelachen.

Dion Broeders maakt al 20 jaar onderdeel uit van de Krasse Knarren. “Het is echt een vreselijk leuke groep. Er is regelmatig iemand jarig en sommigen wel twee keer per jaar. En dat vieren we dan natuurlijk. Dan wordt er weleens een borreltje geschonken.”

“Maar wel pas na het knotten hoor”, benadrukken de heren.

Oeverbescherming

Het seizoen zit er voor de wilgenknotters bijna op. Van de takken wordt nu een oeverbescherming gemaakt. “En we moeten er natuurlijk voor zorgen dat we weer op tijd klaar zijn in het gebied, zodat de vogels hier rustig kunnen broeden.”

Hoekschewaards landschap telt in totaal zes knotploegen. De Krasse Knarren zijn met ongeveer 25 man. “Ik kan iedereen aanraden om na pensionering dit soort werk te zoeken. Het is gezond, je bent onder de mensen en in de natuur”, vindt Gijs Jan Wieringa.

“En je hoeft niet meer naar de sportschool”, vult Broeders hem aan.

De Krasse Knarren laten zich niet ontmoedigen door wat regen en wind. Alleen als het water te hoog komt en de griend hierdoor onbegaanbaar is, wordt er overgeslagen. “Reken maar dat er na zo’n ochtend hard werken thuis even een dutje op de bank gedaan wordt”, lacht Wieringa. “Maar die bank ligt na alle inspanning dan ook wel extra lekker.”