Rotterdam maakt presentatie Visser nog niet openbaar

Na opnieuw een urenlang debat over het lekken van een presentatie door oud-wethouder Adriaan Visser, vroeg de Rotterdamse oppositie de presentatie die de voormalige topambtenaar op 23 juni 2009 in het college gaf, openbaar te maken. Dat doet het college vooralsnog niet. Wel belooft wethouder Bert Wijbenga uit te zoeken of dit op korte termijn kan.

De zogenoemde werkversie die Visser naar de pers lekte bleek uit onderzoek van Strated Consulting niet geheim of vertrouwelijk te zijn. De presentatie die Visser uiteindelijk in het college hield is dat wel. Daarom wil de oppositie die presentatie ook zien, om de inhoud van beide presentaties met elkaar te vergelijken.

Op aandringen van raadslid Nourdin El Ouali (Nida) belooft wethouder Wijbenga binnen enkele dagen uit te zoeken of deze presentatie openbaar gemaakt kan worden. Aan het begin van de ochtend waren de oppositieleiders al naar de politie gestapt om aangifte te doen tegen Visser, zodat het Openbaar Ministerie onderzoek kan doen naar de zaak. De oppositie vertrouwt het onderzoek van Strated niet.

Denk-raadslid Stephan van Baarle noemde het zelfs een ‘flutonderzoek’ en ‘broddelwerk’. Daar reageerde raadslid Engberts van de PvdA fel op: “Waarom was het de vorige keer een toponderzoeksbureau toen het onderzoek over de Hoekse Lijn ging? En kunnen ze er nu ineens niets van, nu de uitkomst de oppositie niet bevalt?”

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam vroeg zich af waarom Visser opgestapt is, nadat hij het document had gelekt. “Als het niet geheim of vertrouwelijk was. Waarom is hij dan opgestapt?” Dat heeft met vertrouwen te maken, antwoordde Wijbenga. “Hij had het niet aan derden moeten verschaffen. Er waren dus andere dan strafrechtelijke redenen om op te stappen. Het blijft niet goed en laakbaar, maar niet juridisch strafbaar.”

Eskes

Eerder in het debat kreeg raadslid Christine Eskes een spervuur aan vragen. Zij lekte net als Visser de presentatie aan de pers. “U overtreedt daarmee alle regels als raadslid. U bent een surrogaatwethouder”, sneerde Ellen Verkoelen (50Plus). Eskes reageerde: “Mijn overweging was de waarheidsvinding rond dit rapport. Daarom vond ik het van belang dat dit gedeeld werd.”

Nadat ze een uur lang vragen uit de gemeenteraad had beantwoord verzucht Jan-Willem Verheij (VVD): “We zijn een show aan het opvoeren. We kunnen dit gesprek met mevrouw Eskes beter buiten de vergadering voeren. Dit is geen verhoorkamer.”