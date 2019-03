Zadelrob Arctic is uit quarantaine

De zadelrob die vorige week in Zeeland werd gevonden, maakt het goed en mag uit quarantaine. De verzorgers van zeehondenopvang A Seal in Stellendam hebben de verzwakte zeehond vocht toegediend door middel van een infuus.

"Het gaat goed met haar, zegt Carola van de Velde van de zeehondenopvang over de zadelrob, die de naam Arctic heeft gekregen. De naam is een verwijzing naar het leefgebied van deze soort zeehonden die normaal gesproken alleen rond de Noordpool leeft. Het dier werd een week geleden gevonden op het strand bij Burgh Haamstede.

Hoe Arctic daar terecht is gekomen, is nog een raadsel, vertelt Van der Velde. "Het kan zijn dat ze een verkeerde afslag heeft genomen en met een bepaalde stroming is meegevoerd. Ze was uitgedroogd, had waarschijnlijk lang niet gegeten en door een lange tocht vermoeid geraakt."

Arctic is na een week weer goed hersteld, zegt Carola van der Velde. "Ze mankeert niets en draagt geen virussen bij zich. We houden haar nog even wel apart van de andere zeehonden. "

De grote vraag is hoe Arctic weer teruggaat naar haar vertrouwde leefgebied rond de Noordpool. "Die vraag is een hoofdbrekende factor. Hoe gaan we dat doen? Het plan is nu om haar zo noordelijk mogelijk terug te zetten, zodat ze weer haar weg terugvindt. We onderzoeken nu allerlei opties."