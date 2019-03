Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie onderschept sporttassen met cocaïne in Rotterdamse haven De drugs lagen in zestien sporttassen - Foto: OM

Tijdens een controle bij een containerbedrijf op de Maasvlakte in Rotterdam is afgelopen weekend een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen door de Douane. De verdovende middelen zaten verstopt in vijf sporttassen tussen containers.

Op het haventerrein knalde later in de nacht van zaterdag op zondag een auto met hoge snelheid door de slagbomen om aan een controle te ontsnappen. In de auto, die de gevluchte inzittenden hadden achtergelaten, lagen nog eens elf vergelijkbare sporttassen vol met cocaïne. Er zijn geen aanhoudingen verricht.