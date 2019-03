Wethouder Bokhove: 'Verkeerschaos Ommoord is voorbij'

De verkeerschaos bij de afgesloten rotonde op de President Rooseveltweg in Rotterdam-Ommoord is na aanpassingen grotendeels voorbij. Dat zegt wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit. “We hebben aanpassingen gedaan en nu loopt het verkeer goed door.”

Raadslid Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) vroeg donderdag een debat aan over de verkeerschaos. Sinds vorige week was er sprake van files, toeterende automobilisten en zelfs vechtpartijen, vanwege de afgesloten rotonde. “Het is een groot drama”, zegt Van Schaik.

“Vandaag ging het goed in de spits”, zegt wethouder Bokhove. “Er zijn extra borden en verkeersregelaars. Ook zijn er verkeersregelinstallaties bijgestuurd, zodat er vaker groen licht is voor automobilisten. Daardoor stroomt het verkeer nu beter door.”

De wethouder zegde toe een extra verkeersbord te laten plaatsen waarop staat dat de Hesseplaats wel bereikbaar is.