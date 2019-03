Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe logo gemeente Schiedam valt in de prijzen 20190307_logo_schiedam

Het nieuwe logo van de gemeente Schiedam is internationaal onderscheiden met een International Creative Media Award (ICMA). Dat is een zilveren award in de categorie Corporate design/Logo redesign.

Het logo is onderdeel van de vernieuwde huisstijl die Schiedam in 2018 heeft ingevoerd. Het Haagse bureau Ontwerpwerk heeft de huisstijl ontworpen. Het oude logo was soms lastig in gebruik, vooral op websites en social media. De jury noemt het vernieuwde logo ‘vereenvoudigd, moderner en goed herkenbaar’. Het logo functioneert zowel op papier als bij digitaal gebruik goed. Het logo is goed herkenbaar in alle media, offline en online, zonder risico op verwarring. Het nieuwe lettertype van het woordmerk zorgt voor herkenbaarheid en de compositie van 'gemeente' en 'Schiedam' is zeer goed ontworpen, aldus de jury.